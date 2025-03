Pedro Castillo está en silla de ruedas y anuncia que sigue en huelga de hambre

El expresidente Pedro Castillo continúa en huelga de hambre como medida de protesta contra el juicio oral en su contra. Según se pudo conocer, el exmandatario se encuentra en silla de ruedas debido a su estado de salud y sigue sin ingerir alimentos, contrario a lo señalado por el INPE.

Castillo anunció su huelga de hambre el 10 de marzo desde el penal Barbadillo, donde cumple prisión preventiva. Tras varios días sin ingerir alimentos ni líquidos, fue trasladado al Hospital II Vitarte por deshidratación.

El director del penal de Barbadillo indicó que, tras recibir el alta médica, el expresidente consumió un alimento ligero y líquido. Sin embargo, Castillo insiste en que sigue en huelga y denuncia una "farsa judicial".

“Los medios de comunicación serviles y las instituciones de la dictadura mienten: NO he levantado mi huelga de hambre seca. Sigo firme, resistiendo esta farsa judicial y la persecución política. No claudicaré porque mi lucha es por el Perú profundo”, publicó en su cuenta oficial de X.

JUICIO CONTRA CASTILLO

El juicio oral continuará este martes 18 de marzo. La Fiscalía solicita 34 años de prisión para Castillo por presunta rebelión, abuso de autoridad e intento de golpe de Estado. La investigación también alcanza a Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta. Con información de La República.