Morgan Quero acusa a Otárola de "fabricar cortinas de humo" y expremier le responde: "No tiene capacidad intelectual"

El expremier Alberto Otárola respondió con dureza al ministro de Educación, Morgan Quero, luego de que este lo acusara de “fabricar cortinas de humo” en contra del gobierno de Dina Boluarte.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), Otárola minimizó las declaraciones de Quero y sugirió que el ministro no actúa por cuenta propia. “En el colegio me enseñaron a no responder a los merluzos pero haré una excepción. Es obvio que Quero no habla por él –porque no tiene capacidad intelectual para idear nada– pero esta vez se equivoca rotundamente. Los delitos vienen de otro lado. Ojalá se sepa la verdad pronto”, escribió.

¿QUÉ DIJO MORGAN QUERO SOBRE OTÁROLA?

Las declaraciones del ministro de Educación surgieron tras la polémica por las cirugías estéticas de la mandataria, realizadas en 2023. Quero insinuó que detrás de la filtración de esta información estaría Otárola y vinculó el tema con denuncias de corrupción contra la expareja del exfuncionario.

"Nosotros consideramos que se han generado una serie de cortinas. Hay que preguntarse de dónde provienen en torno a la cirugía que se realizó la señora presidenta en el 2023", declaró el ministro tras la ceremonia de inicio del año escolar en Independencia.

Asimismo, señaló que la exasistente presidencial Patricia Muriano y Delfina Llaguno, persona cercana a Boluarte, parecían ser “operadoras” de Otárola. También recordó que cuando el expremier dejó el cargo, apareció un audio que lo comprometía, lo que –según dijo– fue respondido con una acusación contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta.

“También esa vinculación en donde parece que todos fueran operadores del señor Otárola. La señora (Patricia) Muriano, la señora Delfina (Llaguno), que es una de las secretarias aparentemente, que han aparecido en algunos testimonios que no terminan de reconocer nada claro”, expresó.