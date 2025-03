Patricia Chirinos sobre Pedro Castillo: "No estaba muerto, estaba de parranda"

La congresista de Renovación Popular, Patricia Chirinos, se pronunció tras conocerse que el expresidente de la República, Pedro Castillo, puso fin a la huelga de hambre que empezó esta semana en rechazo al juicio oral en su contra por el fallido golpe de Estado de 2022.

A través de su cuenta oficial en la plataforma X, la parlamentaria calificó de "cuentos" las acciones de Castillo Terrones tras la instalación del juicio oral y señaló que el sistema de justicia no debe tener paciencia ni consideraciones en este proceso.

"No estaba enfermo.. andaba de parranda.. Que no nos vengan con cuentos, en el Perú la justicia no debe tener paciencia para los farsantes", se lee en el tuit.

PROBLEMAS DE SALUD

Como se recuerda, Castillo Terrones levantó la huelga de hambre que inició el último martes 11 de marzo en protesta contra el juicio oral que afronta. El exmandatario presentó problemas de salud y fue trasladado a un hospital tras sufrir una descompensación en el penal de Barbadillo. Las autoridades del INPE informaron que Castillo Terrones ya fue dado de alta y viene siguiendo una dieta blanda.