Fiscal Delia Espinoza no teme posible destitución: Mi trabajo es investigar a los altos funcionarios

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, señaló que no teme ser destituida y que solo cumple con su trabajo que es “investigar a los más altos funcionarios” si están relacionados a presuntos delitos. En las últimas semanas en Congreso y el Ejecutivo han presentado cinco denuncias constitucionales en su contra.

“Todas las denuncias que están contra mí, en la etapa de calificación, deben ser declaradas improcedentes porque estoy segura de que mis decisiones han sido ajustadas a derecho (…) me van a destituir por haber cumplido mi rol constitucional, estoy para perseguir el delito, no a los colores, a los partidos”, manifestó.

INVESTIGACIONES A BOLUARTE

Espinoza Valenzuela, en amplia entrevista con RPP, dijo también que “no puede dejar de investigar”, de cumplir con sus responsabilidades y que entre las carpetas fiscales que tiene a su cargo el Ministerio Público se encuentren algunas vinculadas con la presidenta de la Republica, Dina Boluarte Zegarra.

“Si yo dejo de investigar, entonces estoy incumpliendo (con su función). Eso sí sería delito y hasta infracción constitucional (...) Yo estoy haciendo únicamente mi trabajo porque no voy a demorar carpetas, no voy a hacer que prescriban, no voy a esconderlas y no las voy a encarpetar. Hay plazos que cumplir”, agregó.