Titular del Congreso sobre ley de las ONG: El objetivo es garantizar que fondos sean para beneficiarios

Este mediodía, el presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana Cavides, se pronunció sobre la modificación de la normativa de supervisión del empleo de los fondos provenientes de la cooperación internacional por parte de las ONG, destacando que se busca garantizar que los fondos sean destinados los "beneficiarios".

"Sobre la modificación de la ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), yo creo que es importante que los recursos económicos que llegan al país de la cooperación internacional sean destinados a los que son los supuestos beneficiarios”, señaló el representante de Alianza para el progreso (APP).

REFORMAS PRINCIPALES

“Es decir, que los recursos que llegan de afuera vayan a las comunidades nativas, vayan para proteger los bosques del Perú, vayan para trabajar en temas de igualdad de género, etc. (…) El objetivo no es restringir, no es limitar, sino al contrario, que haya un buen uso de los recursos de la cooperación internacional", agregó.

El dictamen que modifica la ley de creación de la (APCI) fue aprobado con 82 votos a favor, 16 en contra y 4 abstenciones, y exonerado de segunda votación. Entre las reformas principales es que se establece que la referida entidad estará presidida por el ministro de Relaciones Exteriores o su representante.

ACTOS JURÍDICOS

Autoridad que debe "dar conformidad previa a la ejecución de los planes, programas, proyectos o actividades registradas por los organismos que ejecutan la cooperación técnica internacional, así como los contratos, actos jurídicos o administrativos que celebran con el Estado".