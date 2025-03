Susel Paredes exige renuncia de Juan José Santiváñez: “Fuera ministro del Interior”

Tras las últimas denuncias de diversas autoridades de instituciones educativas del Perú por ser víctimas de extorsión, en medio de los cuestionamientos que viene recibiendo Juan José Santiváñez por su labor en el Ministerio del Interior (Mininter), la congresista Susel Paredes utilizó sus redes sociales para exigir el cambio de Santiváñez de la cartera ministerial.

En el post compartido por la legisladora, se puede leer que los plantees de la capital no pueden recibir a sus alumnos de manera presencial, debido a que no el titular del Mininter no ha diseñado estrategias concisas para garantizar un retorno seguro a las aulas.

“Colegios particulares sin hacer clases por la incapacidad de luchar contra el crimen organizado. Fuera ministro del interior”, fue lo que escribió la parlamentaria en su cuenta de “X”, lo cual lo acompañó con un video donde padres de familia pedían mayor presencia policial en las instituciones educativas.

CIFRAS ALARMANTES Y LAS AUTORIDADES NO HACEN NADA

A pocos días de iniciar el Año Escolar 2025, se pudo conocer que alrededor de 450 colegios privados de Lima son víctimas de la delincuencia, pero al parecer las autoridades no hacen nada para reducir estos números, los cuales podrían aumentar en los siguientes meses.