Daniel Salaverry a Keiko Fujimori: “Me la tiene jurada porque no me dejé manejar como un títere”

Tras conocerse la sentencia de ocho años de prisión efectiva contra el exparlamentario, Daniel Salaverry por el delito de peculado doloso en agravio del Estado, el expresidente del Congreso arremetió contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori y el actual gobernador de La Libertad, César Acuña.

En declaraciones a Willax, Salaverry Villa aseguró que la hija del expresidente Alberto Fujimori, la tiene en la mira, debido a que no permitió algún tipo de injerencia de Fujimori Higuchi durante su gestión en la Mesa Directiva. Además, enfatizó que Acuña Peralta tiene algún temor de que pueda quitarle el cargo en su región.

“Keiko Fujimori me la tiene jurada porque no me dejé manejar como un títere. Eso quiso hacer conmigo, yo no se lo permití. Acá en La Libertad, yo soy una amenaza para César Acuña, porque yo he anunciado que tengo intención de postular al Gobierno Regional”, sostuvo.

EN CONTRA DE SU SENTENCIA

Daniel Salaverry se mostró en contra de la sentencia que le dictaron, ya que, la persona encargada de haber llevado su juicio, al parecer no habría estado informada en su totalidad de todas las indagaciones que se habían realizado, por lo que desacreditó todo lo presentado.

“La doctora Norma Carbajal, quien ha sido la ponente, ha entrado a juicio en reemplazo de otro magistrado que fue el que estuvo presente en el 90% de las audiencias. Ella no conoce el caso, no ha estado cuando los testigos han ido a declarar. No ha estado cuando se ha presentado las pericias”, comentó.