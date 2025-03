Martín Vizcarra y Salvador del Solar inhabilitados por el Congreso: 10 y 5 años sin ejercer cargo público

La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó el informe final de las denuncias constitucionales acumuladas contra el expresidente Martín Vizcarra, acusándolo de haber infringido la Constitución al disolver el Parlamento en 2019.

Con 19 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, se determinó su inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública. Asimismo, el ex primer ministro Salvador del Solar fue sancionado con una inhabilitación de 5 años por plantear una cuestión de confianza sin aprobación del Consejo de Ministros.

Sustentación de la decisión

Según el informe aprobado, “la suspensión del procedimiento de elección de magistrados no podía ser materia de cuestión de confianza al no tratarse de un proyecto de ley; consecuentemente, el presidente Martín Vizcarra no podía interpretar que al haber elegido un magistrado se había denegado la confianza”. Esta interpretación fue clave en la decisión del Congreso de la República, que consideró que Vizcarra actuó fuera de sus facultades constitucionales al cerrar el Legislativo.

Durante la sesión, se informó que Vizcarra envió un documento anunciando su inasistencia, argumentando que el informe en su contra había ignorado los descargos que presentó previamente. No obstante, la Mesa Directiva calificó su ausencia como injustificada y continuó con el trámite de la acusación constitucional.

Por su parte, el abogado de Salvador del Solar, Luciano López, defendió a su patrocinado asegurando que “se le pretende sancionar a pesar de que no existen pruebas razonables que derroten su presunción de inocencia y pese a la fuerza de la cosa juzgada”.

Finalmente, se designó a los legisladores María Acuña y Héctor Ventura como miembros de la Subcomisión Acusadora para sustentar el informe ante el Pleno del Congreso. Ahora, el Consejo Directivo deberá fijar la fecha para el debate y votación final de las sanciones impuestas a los exfuncionarios.