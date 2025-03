Eduardo Salhuana critica a la fiscal Delia Espinoza por su falta de diálogo con el Congreso

El presidente del Congreso asegura que la fiscal de la Nación "no ha tenido una actitud cordial" con los poderes del Estado.

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, expresó su preocupación por la actitud de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, al considerar que no ha mostrado una disposición "cordial y amistosa" para establecer relaciones con los otros poderes del Estado.

"Lamentablemente esa no es la realidad. Hay una situación tensa entre el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo. Hay una relación no tan armoniosa también con algunos sectores del Congreso de la República y creo que eso no contribuye a generar un nivel de estabilidad legal, política y social", declaró el titular del Parlamento.

Salhuana también lamentó que Delia Espinoza haya evitado asistir al Congreso, a pesar de haber sido citada en reiteradas oportunidades para discutir estrategias en la lucha contra la criminalidad. "Nosotros hemos convocado en varias oportunidades a la fiscal de la Nación para que converse y discuta democráticamente las propuestas que puede tener en la lucha contra la criminalidad y ella no ha asistido. Esa renuencia a conversar nos hace daño", sostuvo.

Cuatro denuncias constitucionales en su contra

La titular del Ministerio Público enfrenta cuatro denuncias constitucionales presentadas por el Congreso y el Ejecutivo, las cuales podrían derivar en su inhabilitación por diez años, impidiéndole ejercer cargos públicos. Estas denuncias serán evaluadas en los próximos días por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.