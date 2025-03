Alcalde Villegas denuncia que fue impedido de ingresar a ceremonia de colegio pese a invitación de Dina Boluarte

El alcalde de Comas, Ulises Villegas, denunció que fue impedido de ingresar a la ceremonia del Colegio Bicentenario, pese a haber recibido una invitación por parte de la presidenta Dina Boluarte.

Mediante un video compartido por el Área de Imagen Institucional del Municipio de Comas, el burgomaestre señaló que un fuerte cordón policial impidió su ingreso al referido evento.

"Acá estoy con el señor comandante y me dice que no puedo ingresar en mi distrito. Es una lástima, vamos a pasar a retirarnos y esto voy a poner yo de conocimiento al ministro del Interior. No puede ser posible señora presidenta que me invite a un evento y no me estén dejando pasar. Es una lástima que la Policía Nacional no me deje pasar", señaló Villegas.

GOBIERNO NO SE PRONUNCIA

Tras su intento frustrado por ingresar al colegio, Villegas optó por retirarse del lugar y regresar a su Municipio. Hasta el momento, el Gobierno no ha emitido un pronunciamiento respecto a este tema.