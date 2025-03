Maricarmen Alva sobre gabinete de Gustavo Adrianzén: “Nadie blinda a ningún ministro”

En medio de los cuestionamientos que viene recibiendo el titular del Ministerio del Interior (Mininter), la congresista Maricarmen Alva se pronunció al respecto de lo que viene aconteciendo en el gabinete presidido por Gustavo Adrianzén.

En declaraciones, la expresidenta del Congreso aseguró que desde el Parlamento nadie tiene ningún tipo de vínculo con los integrantes del grupo de trabajo de Adrianzén, por lo que considera sacado de los pelos lo que viene surgiendo.

“Acá (Legislativo) nadie es amiguísimo de algún ministro. Nadie blinda a ningún ministro (…) Como ciudadana estoy preocupada por lo que pasa en las calles, tengo que estar cuidando a mi familia”, señaló.

POLICÍA RESPALDA LABOR DE JUAN JOSÉ SANTIVÁÑEZ

Maricarmen Alva dejó en claro que ha tenido la oportunidad de entablar diálogos con diversos miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes desde la entidad le han garantizado una buena labor del titular del Mininter.

“He hablado con la policía y con gente cercana, y me dicen que, aunque no lo parezca, este señor sí es proactivo y hace su trabajo”, manifestó Alva Prieto dejando en claro que el cambio de Santiváñez de la cartera, no garantiza que se termine con la ola criminal en el Perú.