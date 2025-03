Congreso: hoy se debatirá restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia

El Parlamento Nacional debatirá hoy, desde las 10:00 a.m., el proyecto de ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia; así lo confirmó el presidente del Poder Legislativo, Eduardo Salhuana Cavides, pues el tema inicialmente no figuraba en la agenda del Pleno.

La insistencia de este dictamen fue aprobada en mayoría el pasado 5 de febrero por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Ello, luego de que el Poder Ejecutivo realizará algunas observaciones a la cuestionada norma y la devolviera al Congreso de la República.

El Gobierno había pedido al Poder legislativo que respetara las observaciones planteadas tras la evaluación que realizaron, pues consideraron que no se puede “someter” a los ciudadanos a la “exageración de un fiscal”, respecto de este tipo de medida restrictiva.

EL DICTAMEN

La iniciativa legislativa que se debatirá hoy, restituye y modifica el literal a) del numeral 1 del artículo 261 del Nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957. El texto indica que:

“El juez de la investigación preparatoria, a requerimiento del fiscal, emite una resolución debidamente motivada, teniendo a la vista las actuaciones remitidas por aquel, y dicta mandato de detención preliminar cuando no se presente un supuesto de flagrancia delictiva, pero existan elementos razonables...”.