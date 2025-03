López Aliaga se pronuncia tras incendio en Barrios Altos: "No soy figuretti”

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, rompió su silencio luego de casi 48 horas y se refirió a su ausencia durante el incendio que afectó a Barrios Altos, que afectó varios edificios y dejó a numerosas familias damnificadas.

En conferencia de prensa, López Aliaga señaló que su labor no es atender incendios y que su gestión ha estado activa antes, durante y después del siniestro. Además, justificó su silencio afirmando que no es “figuretti” ni busca protagonismo en este tipo de eventos.

"Mi trabajo no es ser figuretti y tener periodistas que me estén adulando. Estoy trabajando en ocho frentes, previo, durante y post evento. No se puede pedir a un alcalde que esté atendiendo el tema frente a un incendio”, señaló.

AYUDA A LOS AFECTADOS

El burgomaestre anunció que está evaluando la entrega de bonos para las familias damnificadas. También mencionó la posibilidad de instalar carpas provisionales y construir viviendas de material noble para los vecinos afectados.

Además informó que propondrá declarar el Cercado de Lima como zona intangible, con el objetivo de evitar que viviendas y otros inmuebles sean utilizados como almacenes clandestinos ya que representen un riesgo para la seguridad.