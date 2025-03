Falta una firma para presentar censura contra ministro Juan José Santiváñez

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, viajó a Europa con la venia de la presidenta Dina Boluarte, pese a estar envuelto en múltiples controversias. En menos de 48 horas, sus oficinas y domicilio fueron allanados, es señalado como responsable político en medio de la crisis de inseguridad ciudadana y el inicio del año escolar, y enfrenta una solicitud de impedimento de salida del país. A pesar de estos cuestionamientos, el gobierno permitió su salida del país para participar de un evento en Bélgica y Países Bajos.

El congresista Jaime Quito, de la bancada socialista, acusó a Boluarte de obstrucción a la justicia al permitir que Santiváñez abandone el país en medio de las investigaciones en su contra. “Lo premian saliendo del país cuando hay un impedimento de salida, eso es obstruir la justicia”, declaró. En paralelo, la congresista Susel Paredes sigue reuniendo firmas para presentar una moción de censura contra el exministro, aunque, a pesar de contar con casi todas las rúbricas necesarias, aún no ha logrado completar el trámite.

Por otro lado, algunos legisladores han salido en defensa de Santiváñez. Lady Camones, de Alianza para el Progreso, argumentó que el pedido de impedimento de salida aún no ha sido definido por el Poder Judicial, por lo que no habría irregularidad en su partida. No obstante, cuestionó la decisión del Ministerio Público de allanar las propiedades del exministro por un presunto abuso de autoridad, calificándolo como un exceso.

¿COMPLETAN LAS FIRMAS?

En tanto, la congresista Rosselli Amuruz ha manifestado su disposición a sumarse a la moción de censura, lo que permitiría completar las firmas requeridas. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, la iniciativa aún no ha llegado formalmente a su despacho. Con la salida de Juan José Santiváñez, la incertidumbre persiste en torno a la gestión de la seguridad ciudadana y el futuro del Ministerio del Interior.