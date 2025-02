Congresista Anderson realizará auditoría tras denuncia de la existencia de “trabajadores fantasmas”

El parlamentario Carlos Anderson denunció que en el Parlamento Nacional habría “trabajadores fantasmas” los cuales solo aparecen cuando deben cobrar, ante esta situación, señaló que realizará una auditoría a partir de datos que solicitará a la Mesa Directiva.

“Como seguramente la Mesa Directiva no va a dar paso a una auditoría de esta naturaleza, yo voy a hacer mi propia auditoría, algo sé de cómo hacerlo. El señor Salhuana ha dicho que los datos están ahí, ok, voy a pedirlos y quiero ver la evolución los trabajadores, de los salarios, los criterios de selección, etc.”, dijo.

CANDIDATO PRESIDENCIAL

Al respecto, Eduardo Salhuana, titular del Congreso había considerado que el parlamentario Anderson Ramírez está haciendo campaña política hablando mal del Poder Legislativo, por lo que le recomendó que se corrija, pues es una estrategia que no le servirá.

“Está equivocado, fantasmas no hay acá ni en ningún otro edificio del Congreso de la República. Entonces hacer una campaña de una manera reiterada como él lo hace hablando mal de la institución, creo que no lo va a ayudar a ser candidato presidencial, así que le recomiendo que se corrija”, sostuvo Salhuana Cavides.