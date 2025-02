Congreso critica pago a vocero del ministro del Interior Juan José Santiváñez: "Es un gasto innecesario"

El titular del Ministerio del Interior y ampliamente cuestionado, Juan José Santiváñez, defendió la remuneración de S/ 30.000 que recibirá Carlos López Aedo, su vocero, argumentando que se trata de un gasto planificado dentro del presupuesto del sector. Ante ello, congresistas de diferentes bancadas mostraron su rechazo a esta decisión del Mininter.

Congresistas muestran su rechazo por el sueldo del vocero

Por ejemplo, la congresista Susel Paredes del partido Cambio Democrático, una de las principales impulsoras de la moción de censura contra Santiváñez, consideró que la contratación de un vocero no tiene justificación alguna: "El ministro es un técnico político; no necesita vocero, él mismo debe declarar. Es un gasto innecesario en un sector que se cae a pedazos. Tenemos un Ministerio del Interior colapsado, con problemas de seguridad ciudadana y crimen organizado, y están destinando fondos para algo que no es prioritario", señaló en declaraciones a La República.

"S/ 30.000 para un vocero que casi no ha declarado"

Jaime Quito (Bancada Socialista), también promotor de la censura, consideró que este desembolso es un ejemplo más de la mala gestión del ministro.

"En una situación de pobreza y falta de empleo como la que atraviesa el país, si contabilizamos las veces que ha salido el vocero a declarar, nos daremos cuenta de que han sido casi nulas. Recibir S/ 30.000 por ese 'trabajo' demuestra que el ministro solo está favoreciendo a un amigo. Este es solo uno de los tantos problemas en los que está involucrado Santiváñez y una razón más para que los congresistas firmen la moción", criticó.

"Un ministro con vocero es un exceso"

Desde la Bancada Magisterial, Alex Paredes señaló que este tipo de decisiones deben ser reguladas para evitar asignaciones arbitrarias de sueldos.

"Haciendo una comparación con otros cargos similares, esta remuneración no es proporcional. Hay otras personas dentro del área de comunicaciones del ministerio que pueden cumplir esa función. No es adecuado que se pague más de lo que incluso recibe la máxima autoridad del sector", afirmó.

En la misma línea, la expresidenta del Congreso, María del Carmen Alva, cuestionó la existencia de un vocero para el ministro del Interior.

"No entiendo por qué el ministro necesita un vocero. S/ 30.000 es un exceso. Ya era exagerado que la presidenta del Congreso tuviera un vocero, pero éramos la cabeza de un poder del Estado. Un ministro debería comunicarse directamente con la prensa", expresó.

Moción de censura toma fuerza

La contratación de López Aedo se suma a la lista de cuestionamientos contra Santiváñez. La moción de censura promovida por Susel Paredes y Jaime Quito ya cuenta con la mayoría de firmas necesarias para su presentación en el Pleno. A su vez, otras bancadas evalúan sumarse al pedido de destitución del titular del Interior, quien en los últimos meses ha sido señalado por diversos cuestionamientos en su gestión.