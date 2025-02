Juan José Santiváñez descarta renunciar: "No me doy por vencido en el trabajo que estamos haciendo"

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se pronunció sobre la moción de censura en su contra, que viene siendo impulsada por la parlamentaria Susel Paredes y está a una firma de completar las 33 requeridas.

En declaraciones a la prensa, el titular del Mininter descartó presentar su renuncia al cargo, pues señaló que "confía" en el trabajo que viene realizando en materia de seguridad ciudadana.

"No tengo dentro de las perspectivas el renunciar por una sencilla razón, porque yo no me estoy dando por vencido en el trabajo que estamos haciendo con la Policía Nacional y en todas las políticas que estamos implementando", dijo.

SOBRE SUELVO DEL VOCERO

Asimismo, Santiváñez Antúnez se refirió a la polémica desatada por la remuneración del nuevo vocero del Mininter, Carlos López Aedo, y aclaró que recibirá un salario de aproximadamente 10,000 soles mensuales, con un monto neto de alrededor de 8,000 soles después de impuestos.