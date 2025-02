Rosselli Amuruz respalda moción de censura contra Santiváñez: "Lo he sentido más como un vocero de la presidenta"

La congresista de Avanza País, Rosselli Amuruz, se pronunció sobre la moción de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, la cual está a una firma de completar las 33 requeridas para su presentación formal.

En declaraciones a la prensa, la parlamentaria se mostró a favor de remover del cargo al actual titular del Mininter, y señaló que su función ha sido, principalmente, la de ejercer como "vocero de la presidenta".

"Soy completamente sincera, creo que la función que ha demostrado el actual ministro del Interior no ha sido, en su totalidad, de manera eficiente, lo he sentido más como un vocero de la presidenta de la República", dijo.

NO HA FIRMADO

No obstante, Amuruz Dulanto confesó que no ha firmado la moción impulsada por su colega Susel Paredes, sin embargo, alegando que no se la han enviado y por "cuestiones de salud", no obstante, no descartó aportar con su rúbrica para completar las 33 firmas requeridas.