Fiscalía y UIF investigan a Andrés Hurtado por presunto lavado de activos

La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos ha autorizado una investigación conjunta con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra Andrés Hurtado, para analizar sus movimientos financieros y determinar si incurrió en actividades ilícitas vinculadas al delito de lavado de activos.

¿Qué indaga la Fiscalía?

Según un documento difundido por el programa Ocurre Ahora, la investigación incluye el levantamiento del secreto bancario de Hurtado con el fin de identificar posibles testaferros, redes de colaboración y patrones en los movimientos sospechosos de dinero. Además, se analizará su presunta relación con empresas de fachada que habrían sido utilizadas para canalizar fondos de origen dudoso.

La Fiscalía ha destacado en su disposición que diversas investigaciones periodísticas han revelado los nexos del exconductor con altos funcionarios del Estado, incluyendo miembros del Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional.

Asimismo, se señala la cercanía del expresentador de televisión con alcaldes de distintos distritos de Lima, quienes frecuentaban su programa televisivo y habrían mantenido vínculos comerciales con sus agencias de viaje y turismo.

Defensa cuestiona investigación y movimientos inusuales

El abogado de Hurtado, Elio Riera, ha cuestionado la validez de la investigación conjunta con la UIF, argumentando que no aportará elementos sustanciales al caso. "No es pertinente, útil ni conducente esa actividad realizada con la UIF. No descarto que vamos a ganar el incidente", declaró ál noticiero.

Mientras tanto, la UIF ha detectado movimientos financieros inusuales en empresas vinculadas a Hurtado desde septiembre del año pasado. Entre ellas figuran AH Gold Entertainment SAC, Los Ceivos SAC y Frutera Perú SAC, administradas por Kelly Medina Meza, persona de confianza del exconductor y apoderada de al menos 15 compañías relacionadas con él.