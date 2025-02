Luis Solari: "Este Gabinete no está en condición de garantizarnos la seguridad de las Elecciones"

El expresidente del Consejo de Ministros, Luis Solari, se pronunció sobre las expectativas en cuanto al desarrollo de las próximas elecciones generales en nuestro país, que se llevarán a cabo el 2026.

En entrevista para Canal N, el expremier cuestionó las capacidades del actual Gabinete Ministerial y aseguró que la cartera de ministros liderada por Gustavo Adrianzén no tiene capacidad para garantizar la transparencia y la seguridad de los próximos comicios.

"Este Gabinete no está en condición de asegurarnos la seguridad de las Elecciones. Las Elecciones tienen que ser justas, transparentes y seguras. No segura en la urna, no segura el día de la votación, segura desde ahora", dijo.

¿NUEVO GABINETE?

En ese sentido, Solari señaló que este "es el peor momento para llevar a cabo un proceso electoral" y, ante tal situación, exhortó a la presidenta Dina Boluarte a "poner un Gabinete que proteja las Elecciones".