Leslie Urteaga respalda posible designación de Demartini como embajador en el Vaticano

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, se pronunció sobre la posibilidad de que el Ejecutivo designe a su predecesor, Julio Demartini, como nuevo embajador peruano en el Vaticano.

Al respecto, la titular del Midis respaldó la posible designación de Demartini Montes como enviado del Gobierno en el Vaticano y aseguró que se encuentra "absolutamente capacitado" para asumir dicho cargo.

"Las embajadas no son un premio consuelo. Demartini está absolutamente capacitado para ocupar este y cualquier otro puesto. Recuerdo que él mismo dijo: 'No tengo por qué salir del puesto, todo está en orden, pero lo hago para no perjudicar al Gobierno'. Incluso fue generoso al irse; no lo hizo porque lo obligaran", dijo.

SUS INVESTIGACIONES

Por otra parte, Urteaga Peña señaló que las investigaciones contra Demartini Montes por el caso Qali Warma seguirán en curso y no existe ningún impedimento legal que le permita asumir el cargo en mención.