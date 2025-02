Gonzáles-Olaechea sobre posible designación de Demartini como embajador en El Vaticano: “Un premio que no se merece”

Luego del nombramiento de Julio Demartini como embajador del Perú en El Vaticano, a pesar de los cuestionamientos que ha recibido por su labor en el Midis, el excanciller Javier Gonzales-Olaechea se pronunció al respecto del tema.

En una entrevista en Canal N, Gonzáles-Olaechea manifestó que el gobierno entregó un incentivo a Demartini a pesar de que no hizo una buena labor en la cartera a la que se le designó meses atrás.

“Definitivamente no. No es una buena, sino que es un mensaje equivocado de quienes no deben representar en el exterior. Además, a todas luces es un premio que creo que no se merece, porque su gestión ha sido muy cuestionada”, declaró.

PRESIDENTA Y CANCILLER LOS ENCARGADOS DE LA DESIGNACIÓN

Javier Gonzáles-Olaechea hizo recordar que cuando se encontraba en el cargo de canciller del Perú, hubieron ocasiones en las que no estaba de acuerdo con el nombramiento de algún embajador en un país del mundo.

“En otras oportunidades tuve que decir a la presidenta que no era conveniente una u otra nominación porque no tenían las características y requerimientos que se esperaba para un cargo determinado”, enfatizó.