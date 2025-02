Susel Paredes sobre continuidad de Juan José Santiváñez en el Mininter: “Dina lo necesita en el puesto”

Tras los constantes cuestionamientos que recibe Juan José Santiváñez por su manejo del Ministerio del Interior (Mininter), la congresista Susel Paredes aseguró que el titular de la cartera no reúne todos los requisitos necesarios para continuar en el cargo.

Asimismo, Paredes Piqué indicó que Santiváñez designa autoridades en el Mininter que no tienen ninguna labor importante en la lucha contra la inseguridad ciudadana, que se viene desbordando día a día.

"No tengo nada en contra del ministro, yo estoy hablando por la población que lleva a sus hijos a los paraderos. La verdad es que vivimos en una situación de zozobra y este señor no puede seguir porque es incapaz. En vez de hacer cosas serias, pone a personas disfrazadas", enfatizó.

DINA BOLUARTE LO NECESITA EN EL CARGO

A pesar de que no reúne las cualidades necesarias para seguir en el Mininter, Susel Paredes considera que Dina Boluarte no cambiará a Juan José Santiváñez de esta importante cartera ministerial.

“Creo que la presidenta lo necesita en ese puesto por eso no lo cambia, aunque sabe que está haciendo mal los cosas. Lamentablemente es un tema político que lo retiene, no su eficiencia, no es una persona eficiente”, sostuvo.