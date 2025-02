Martín Vizcarra sobre el Congreso: "Ellos quieren continuar con el show mediático"

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció luego que la Comisión Permanente del Congreso aprobó un informe final que recomienda acusarlo constitucionalmente por la presunta comisión de delitos relacionados al caso "Vacunagate".

Al respecto, el exjefe de Estado puso en duda la imparcialidad de los legisladores tras la aprobación de este nuevo informe que busca una tercera inhabilitación en su contra para ejercer cargos públicos.

"Lo que quiere el Congreso es show, es lo que quieren. No quieren que diga la verdad, no quieren investigar, quieren un show, pasen todo al Ministerio Público porque tengo la plena seguridad de que no hay absolutamente ningún delito", dijo durante una entrevista.

CUESTIONA "BLINDAJES"

Asimismo, Vizcarra Cornejo cuestionó que no se tenga la misma celeridad para avanzar con otros casos, como "Los Niños" y los "Mochasueldos".

"Pero ellos quieren continuar con el show mediático salir y decir que ya me acusaron pero que confianza podemos tener en la imparcialidad del Congreso, al enemigo lo denuncio , a los amigos, a los mochasueldos hasta los violadores si son del Congreso no pasa nada ósea ¿En este congreso podemos confiar?", sostuvo.