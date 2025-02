Juan José Santiváñez defiende designación de vocero para el Mininter

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se pronunció sobre las críticas tras la designación del coronel en retiro, Carlos López Aedo, como nuevo vocero oficial de la cartera ministerial que lidera.

En declaraciones para Canal N, el titular del Mininter defendió la designación del nuevo vocero de su institución y precisó que otras entidades también cuentan con un portavoz oficial para temas de comunicación con la ciudadanía.

"La fiscal de la nación ha presentado un portavoz y nadie dijo nada; el contralor de la república ha presentado un portavoz y nadie se preguntó nada; Sunarp ha presentado un portavoz... Claro, es algo que el ministro del Interior hace y todo el mundo se prende. Es una cuestión interna sobre la cual no me voy a referir". dijo.

SOBRE MOCIÓN DE CENSURA

Asimismo, Santiváñez se refirió a la moción de censura que se vienen impulsando en su contra y exhortó a los congresistas de la República a "informarse más" sobre las acciones que realiza su cartera en materia de seguridad ciudadana.

"Miren, yo no me quiero referir a ninguna potestad que tenga un señor congresista. Finalmente, los congresistas tienen una labor de fiscalización. Me hubiera gustado que estén mucho más informados de la labor que está haciendo el Ministerio del Interior y de los avances que tenemos, pero nosotros somos ministros y estamos expuestos a este tipo de circunstancias", sostuvo.