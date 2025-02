Fiscal de la Nación sobre denuncia de ministro Juan Santiváñez: Entiendo que hay temor

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, evitó pronunciarse respecto a la denuncia presentada en su contra por el ministro del Interior, Juan Santiváñez, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República por supuestamente filtrar información reservada de una investigación en curso.

“Solamente digo que hay procedimiento regular y cualquier denuncia –como la hacen muchos investigados, y en eso los fiscales estamos acostumbrados a recibir denuncias –, porque entiendo que hay temor, preocupación o algún tipo de situación que debe estar afrontando el señor investigado”, declaró a RPP.

ESTAMOS TRANQUILOS

Asimismo, Espinoza Valenzuela señaló que el Ministerio Público se remite únicamente a lo indicado en el Código Procesal Penal y que, mientras ningún juez diga que el procedimiento que desarrollan es irregular o atenta contra los derechos fundamentales de la persona indagada, su institución seguirá con la investigación.

“Nosotros vamos a continuar; por lo tanto, las denuncias que pueda presentar el señor Santiváñez. Bueno, es su derecho, se evaluará. Todavía no se me notifica nada, porque no se ha vulnerado nada. Es su derecho y lo respetamos, pero estamos tranquilos y seguros de que no va a haber ninguna consecuencia”, añadió.

INVESTIGACIÓN

Según la denuncia, la Fiscalía filtró que la defensa de Santiváñez entregó un equipo celular sin información ni acceso a la cuenta de iCloud, como parte de investigación que se le sigue al titular del Interior por presuntamente decirle en un audio al capitán Junior Izquierdo, alias ‘Culebra’, que controle al periodista Marco Sifuentes.