Francisco Sagasti reafirma su negativa a postular el 2026: "A cierta edad la energía no es la misma"

El expresidente de la República, Francisco Sagasti, se pronunció luego de que la Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final que recomienda inhabilitarlo por 10 años para el ejercicio de cargos públicos, por presuntamente haber pasado al retiro a altos mandos de la PNP de forma ilegal.

En declaraciones a la prensa, el exjefe de Estado ratificó su negativa a postular en las próximas elecciones generales del año 2026, alegando que a su avanzada edad le resultaría complicado realizar actividades de campaña y, más aún, asumir nuevamente la Presidencia.

"Ya he expresado en más de una oportunidad que no voy a ser candidato. Tengo 80 años y hacer una campaña hasta los 82 y gobernar hasta los 87, cuando uno reconoce que a cierta edad lo energía no es la mismo. Yo sé, por experiencia personal, lo que se requiere y lo que demanda ser presidente de la república de nuestro país en situaciones extremadamente difíciles", dijo.

SOBRE LA DENUNCIA CONSTITUCIONAL

Cabe precisar que el informe final que recomienda inhabilitar a Sagasti fue aprobada con 22 votos a favor y 3 en contra. Ahora, el informe será elevado al Pleno del Congreso, donde se decidirá si procede o no la acusación constitucional.