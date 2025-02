Canciller sobre eventual nombramiento de Demartini como embajador en el Vaticano: Es competente

El canciller Elmer Schialer señaló que "leyó en la prensa" sobre un eventual nombramiento del exminitro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, como embajador en el Vaticano, señalando que este tema, hasta el momento no ha sido tratado con la presidenta Dina Boluarte.

"Esto es algo que he leído en la prensa, y lo voy a tratar con la señora presidenta de la República. Yo no veo ningún impedimento legal, se lo digo desde ya, para que el señor Julio Demartini pueda ser nombrado embajador del Perú ante la Santa Sede", manifestó el diplomático.

FUNCIONARIO COMPETENTE

Respecto a la investigación iniciada por la Fiscalía contra Demartini Montes sobre presuntas irregularidades en Qali Warma, el Ministro de Relaciones Exteriores dijo que son solo "presunciones" y "no está señalado internacionalmente". Además, remarcó que es un funcionario "competente".

"(Fue) un estupendo ministro, se lo digo con toda sinceridad, lo que he visto. Esto es algo que, por supuesto, la señora presidenta toma la decisión final, pero eso no me quita la responsabilidad, también, que me compete y eso es muy importante, y yo siempre lo asumiré", declaro a RPP.