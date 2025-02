Congreso niega millonario pago por servicio de alimentación: Los días de Pleno reciben menú

El Congreso emitió un comunicado respecto a los gastos previstos para el servicio de alimentación durante las reuniones del pleno y comisiones, entre otros aspectos relacionados con el comedor del Legislativo.

Aseguran que es falso que se planee ofrecer buffets y niega que se pague la alimentación de los parlamentarios. Indican que cada uno paga su propia comida, salvo los días del pleno, cuando se ofrece un menú.

LES DAN SOLO MENÚ

El monto de 1.6 millones de soles que fue mencionado en un informe periodístico corresponde al valor referencial para un posible concurso público de servicios de alimentación, calculado para 16 meses.

Al respecto, mencionan que no representa un gasto definitivo, y el monto real a pagar será mucho menor, ya que se abonará únicamente por lo que realmente se consuma, no por servicios no utilizados.