Ministro Juan José Santiváñez se burla de alta desaprobación del Gobierno: "Mi suegra tampoco me quiere"

El ministro del interior además afirmó que el gabinete no se mueve por las encuestas porque "son subjetivas" y su trabajo habla ellos.

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, restó importancia a su baja aprobación en las encuestas y aseguró que su trabajo no depende de los sondeos de opinión. En medio de la crisis de seguridad que enfrenta el país, su gestión es rechazada por un 76% de la población, según Datum.

Desde Trujillo, Santiváñez respondió con ironía a las cifras adversas. "Mi suegra tampoco me quiere", mencionó entre risas. No obstante, enfatizó que su prioridad es cumplir su función de garantizar la seguridad ciudadana. "Nosotros, en el gabinete, no trabajamos en base a encuestas. Son subjetivas y dependen de la perspectiva desde la que se miren", indicó.

Santiváñez defiende su gestión y critica encuestas

El ministro destacó que su trabajo se mide por las acciones diarias que realiza en el sector. "Lo que habla por nosotros es nuestro trabajo. Muchas veces no es comprendido, pero nuestra misión es clara", sostuvo.

La encuesta de Datum señala que solo un 11% de los ciudadanos aprueba la gestión del titular del Interior. Esta desaprobación se da en un contexto de creciente ola de delincuencia y sicariato en diversas regiones del país.

Denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación

En paralelo a su defensa pública, Santiváñez anunció que ha presentado una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. El ministro argumenta que la Fiscalía vulneró su derecho a la privacidad al hacer públicas informaciones sobre una investigación en su contra por presunto abuso de autoridad.

Según el documento presentado al Congreso, el titular del Mininter solicita 10 años de inhabilitación para Espinoza. "Las instituciones no son personas. Lo que hemos hecho es interponer una denuncia constitucional por la filtración de información reservada", señaló.

Entre los elementos que sustentan la denuncia está el pedido de la Fiscalía para que Santiváñez entregue la contraseña de su cuenta de iCloud y el chip de su celular. Además, se conoció la programación de la toma de muestra de voz del ministro para el 27 de febrero.