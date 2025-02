Jorge Nieto sobre eliminación de Proyecto Legado: "No es este el mejor momento"

El exministro de Defensa, Jorge Nieto, se pronunció luego que el gobierno de Dina Boluarte decidió eliminar el Proyecto Especial Legado, creado tras los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019.

En entrevista para Canal N, el extitular del Mindef coincidió en que el las funciones del Proyecto debían ser delegadas, sin embargo, señaló que ello se realizó en un "mal momento", debido a las acusaciones de corrupción dentro del Instituto Peruano del Deporte (IPD).

"Lo delegado en algún momento tenía que ser transferido a las instancias competentes del Estado. Este no era el mejor momento por una razón sencilla, no es el mejor momento del IPD [...] no es este el mejor momento", dijo.

SOBRE EL IPD

Asimismo, Nieto aseguró que en el IPD no se tiene como prioridad el desarrollo del deporte en nuestro país: "No están pensando en el deporte, están pensando en cuánto dinero va a dar la administración de esos locales", sostuvo.