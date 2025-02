Santiváñez sobre denuncia constitucional contra Delia Espinoza: "Ningún funcionario es indispensable"

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se pronunció tras haber presentado una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela.

En dicho documento derivado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), el titular del Mininter acusa a la fiscal de un presunto abuso de autoridad y una supuesta infracción a la Constitución, motivo por el cual solicitó su inhabilitación del cargo por 10 años.

En su denuncia, Santiváñez acusa a la titular del Ministerio Público de hacer de "conocimiento público a la providencia N.º 70 sin considerar que la investigación fiscal debe tener carácter reservado, denotando una falta de conocimiento legal por parte de la Fiscal de la Nación".

SOBRE SU POSIBLE INHABILITACIÓN

Durante una reunión en La Libertad con el gobernador César Acuña y autoridades locales, Santiváñez justificó su pedido de inhabilitar a Delia Espinoza alegando que "ningún funcionario es indispensable".

"Las instituciones no son personas. El Ministerio del Interior es una institución que va a seguir trabajando esté o no esté este ministro, la Fiscalía de la Nación igual, esté o no esté la señora fiscal [...] creo que ningún funcionario es absolutamente indispensable", sostuvo.