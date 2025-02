Premier Adrianzén sobre pena de muerte: No es un tema cerrado, tampoco una cortina de humo

Ante la ola de criminalidad que azota al país, algunas autoridades y ciudadanos han propuesto la implementación de la pena de muerte. Al respecto, el pasado 5 de febrero, el premier Gustavo Adrianzén, publicó un artículo en El Comercio en el que puso de manifiesto la necesidad de debatir el polémico tema.

"La pena de muerte, y esto es una verdad evidente, es uno de esos temas parte aguas en toda sociedad y en toda era, incluso en aquellas que formalmente lo tienen definido. En los hechos el debate nunca acaba y, cada cierto tiempo, ante determinada circunstancia, se reaviva la polémica y se caldean los ánimos", escribió.

DESVIAR LA ATENCIÓN

Asimismo, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) rechazó de manera categórica que la jefa de Estado, Dina Boluarte Zegarra, haya recurrido a hablar de la pena de muerte como una medida distractiva, para desviar la atención sobre los problemas que atraviesa su gestión.

"Algunos han calificado la iniciativa presidencial como una supuesta "cortina de humo". En realidad, lo que hay detrás de esa definición es la censura previa a la ciudadanía, como si el ciudadano no pudiera o, lo que es peor, no debiera discutir el tema para que su voz no sea escuchada por las autoridades", agregó.