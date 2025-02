Acuña sobre designación de docente de UCV y militante de APP en Sunedu: “Qué culpa tengo yo”

César Acuña, respondió a los cuestionamientos sobre el nombramiento de Susana Paredes en el Consejo Directivo de la Sunedu. En conferencia de prensa, el gobernador de La Libertad y dueño de la UCV aseguró que la evaluación de la docente fue realizada por Concytec, que evaluó su currículum y consideró que era una candidata idónea.

“En esta designación intervino Concytec, que no solo evaluó el currículum de una persona, sino de muchas personas, ella (Susana Paedes) no solo es profesora de la UCV, sino de otras universidades. (…) Qué culpa tengo yo, qué interés tengo yo. La UCV ha crecido porque es una universidad seria, hemos demostrado en el tiempo que hemos hecho bien las cosas”, señaló.

El fundador de la UCV también subrayó que no es justo que la militancia de Paredes en su partido, APP, sea motivo de cuestionamiento por su designación en Sunedu. “APP tiene 400 mil militantes; ¿por el hecho de ser militante no tiene derecho a trabajar?”, señaló Acuña.

NO ES DE SU COMPETENCIA

El excandidato presidencial subrayó que no tiene ningún interés personal en el nombramiento de Paredes. Aseguró que la elección de los miembros de la Sunedu corresponde a Concytec, no a él.

“Nada tiene que ver Acuña en esta designación. No tengo ningún interés personal. No es justo que porque la señorita Paredes es militante de APP no pueda ser miembro de Sunedu, no es justo, pues cumple todos los requisitos”, asevero.