Martín Vizcarra sobre Dina Boluarte: “Es una presidenta que no gobierna”

A menos de dos años de las elecciones generales y aunque hay un poco margen positivo, para que Martín Vizcarra pueda estar presente en los comicios electorales del 2026, el expresidente se pronunció al respecto de lo que viene sucediendo en la política peruana.

SOBRE EL GOBIERNO DE DINA BOLUARTE

Tras el alto número de desaprobación de la ciudadanía sobre la gestión de Dina Boluarte, el exmandatario arremetió contra la dignataria y aseveró que en estos momentos se encuentra dominada por otros grupos de poder.

“Yo me he expresado y he dado mi posición dura contra el régimen de Dina Boluarte en esos primeros meses del año 2023 (…) Ahorita, Dina Boluarte, no es nada. Es el presidente que no gobierna”, enfatizó.

DEFIENDE A PEDRO CASTILLO

A menos de un mes que comience el juicio oral contra Pedro Castillo, Martín Vizcarra salió en defensa del exjefe de Estado y calificó como “injusto” el encarcelamiento del expresidente desde diciembre de 2022, pero a pesar de ello, manifestó que Castillo Terrones no se imaginaba llegar a Palacio de Gobierno.

“Creo que Pedro Castillo fue un mal gobernante. Pedro Castillo no estaba preparado para ser presidente. Yo creo que injustamente está en la cárcel Pedro Castillo (…) Dio un mensaje golpista, pero no dio un golpe de Estado”, expresó.

¿DEBERÍA PARTICIPAR ANTAURO EN EL 2026?

Aunque Antauro Humala ha sido inhabilitado para estar presente en los comicios electorales del próximo año, Vizcarra Cornejo se mostró en contra de la medida dictada contra el etnocacerista.

“Yo estoy dispuesto a competir con Keiko Fujimori, López Aliaga y con Antauro Humala. no tengo ningún problema que Antauro Humala sea candidato en las próximas elecciones”, enfatizó.