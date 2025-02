Selfie compromete a Santiváñez: confirma foto enviada a 'Culebra', pero niega audios filtrados

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, confirmó haber enviado una selfie al capitán de la Policía Nacional del Perú (PNP), Junior Izquierdo, conocido como 'Culebra', el día de su juramentación. Sin embargo, niega la veracidad de los audios filtrados que se le atribuyen, calificándolos de manipulados.

RECONOCIMIENTO DE LA FOTOGRAFÍA

En el programa Cuarto Poder, se reveló una imagen enviada por Santiváñez a Izquierdo el 16 de mayo de 2024, poco después de asumir el cargo de ministro. Esta fotografía, tomada en su nuevo despacho, fue compartida vía WhatsApp. Al respecto, Santiváñez declaró: "La foto sí es cierta, el selfie sí es cierto, pero hay que diferenciar el selfie o la foto, de otras informaciones que pretenden atribuírseme".

NEGACIÓN DE LOS AUDIOS FILTRADOS

A pesar de reconocer la comunicación fotográfica, Santiváñez rechaza la autenticidad de los audios difundidos en los que supuestamente conversa con el capitán Izquierdo. El ministro señaló que nunca negó haber tenido contacto con Izquierdo, pero enfatizó que los audios son manipulados y no corresponden a su voz. "Lo que nosotros no reconocemos y siempre he dicho que son audios manipulados y otra información, son justamente aquellas conversaciones o aquellos chats que no forman parte de este selfie", añadió.

Esta situación ha generado controversia en la opinión pública, especialmente tras la difusión de encuestas que indican que el 87% de los peruanos considera que Santiváñez debería renunciar o ser destituido del cargo. El ministro ha restado importancia a estos sondeos, señalando que no trabaja en base a encuestas y destacando un incremento en su aprobación en los últimos meses.