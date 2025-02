Congresista Muñante: Por error se aprobó eliminar detención preliminar en casos de no flagrancia

El parlamentario Alejandro Muñante, en entrevista con RPP, dijo que en noviembre pasado “por error” eliminaron la detención preliminar en casos de no flagrancia. Señaló que cuando se votó la Ley 32181 el centro del debate era que esta norma prohíbe la detención de policías que usen sus armas de forma reglamentaria, eso los distrajo.

“No fue una situación deliberada ni una decisión que se tomó para eliminar una figura legal, el error fue no leer, como se dice, en las letras pequeñas. Y es que la parte en la disposición final, en la disposición final complementaria, señalaba la derogación del artículo tal, del inciso tal, del artículo tal. No se puso de manera textual”, declaró.

El presentante de Renovación Popular dijo también que la bancada de Perú Libre y la Comisión de Justicia hicieron una “jugada”, porque en el texto por votar no se especificaba el nombre de la figura que se estaba derogando. “Simplemente se dijo se dispone la derogación del inciso tal, del artículo tal, del código tal. No se entendió”, reveló Muñante Barrios.

Pero destacó que, el pasado 16 de diciembre, restituyeron la figura de detención preliminar en casos de no flagrancia “Muchos caímos en ese error discutiendo otro tema principal y finalmente cuando nos dimos cuenta, pues lo caballero, lo hidalgo es enmendar, ¿no es cierto? Y se enmendó lo que hicimos”, precisó Muñante Barrios.

Finalmente, estimó que la votación en el Pleno de dicha ley se podría dar en la primera semana de marzo, al retomarse la legislatura, pues todo está listo. “Y si el Congreso de la República aprueba este dictamen de insistencia, al siguiente día el presidente del Parlamento debería promulgar la norma sin pasar por el Ejecutivo”, indicó.