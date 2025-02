Maricarmen Alva tras críticas de Dina Boluarte a órganos de justicia: “Debe calmarse y asesorarse mejor”

Tras los cuestionamientos de Dina Boluarte a los órganos de justicia por las investigaciones que han iniciado en su contra, la extitular del Congreso, Maricarmen Alva, opinó acerca de las palabras que brindó la presidenta.

En declaraciones para RPP, Alva Prieto hizo un llamado a la mandataria para que tenga más tranquilidad cuando desee dar su punto de vista a favor o en contra de una institución. Además, le recomendó rodearse de mejores personas.

“Creo que la presidenta debe calmarse, tiene que estar mejor asesorada y estar tranquila. Si ella está segura de que no ha hecho nada malo debería estar tranquila. Creo que no es momento para dirigirse a Otárola cuando ya no es primer ministro, eso no la ayuda a la mandataria”, aseveró.

SOBRE OPERACIÓN DE DINA BOLUARTE

Maricarmen Alva se pronunció acerca de los cuestionamientos que viene recibiendo Dina Boluarte por la rinoplastia a la que se sometió, y manifestó que la dignataria debería salir a los medios de comunicación a contar que sucedió en aquel momento.

"Tener en secreto una operación de lo que haya sido, no decirlo. Me parece increíble que no diga algo así. Puede tener una operación por una enfermedad o estética, pero simplemente lo tiene que decir y no pasa nada", enfatizó.