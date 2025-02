Jorge Montoya comparte video en el que se insinúa que Norma Yarrow tiene "traumas sin olvidar"

El congresista Jorge Montoya utilizó sus redes sociales para manifestar su rechazo a la actitud de su colega Norma Yarrow, con quien anteriormente compartió partido en Renovación Popular. En una publicación acompañada de un video con una fuerte crítica a la parlamentaria, Montoya expresó: "Rechazo total a estas actitudes".

El motivo de su pronunciamiento fue la difusión de un video en el que se observa a Yarrow discutiendo con un militar. En su publicación, Montoya enfatizó: "El respeto y la ética deben primar en todo momento, especialmente cuando se trata de instituciones que representan los valores y la seguridad de nuestro país". Asimismo, cuestionó que una congresista "utilice el cargo para denigrar a una persona, y peor aún, a un General del Ejército".

Video compartido por Montoya es duro contra Yarrow

El video compartido en la publicación de Montoya contiene un montaje que califica de "maliciosa" la actitud de Yarrow. En uno de los fragmentos, se escucha la frase: "What?? ¿Así se le habla a una autoridad?" en alusión al tono que empleó la congresista en su conversación con el militar. Además, se intercalan imágenes que recuerdan su renuncia a la bancada de Renovación Popular. De fondo, suena un audiomeme popular en internet.

El material audiovisual también lanza una advertencia directa: "Pero no proyecte sus peores miedos, o sea, la democracia y el orden faltándole el respeto a nuestro personal militar. Claro, cuando le conviene. Bien que los usa para su campaña municipal". Finalmente, el video cierra con una contundente frase: "Ya sabe, señora Yarrow, el respeto no es negociable. Nuestra democracia y nuestras fuerzas armadas merecen consideración".

Jorge Montoya quiso sacar cara por los militares

Montoya, ex Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, reiteró su postura en el mensaje que acompañó su publicación: "Difundir este tipo de contenido en redes sociales con la intención de ganar protagonismo o réditos políticos es una bajeza que no puede ser tolerada". Para el legislador, este tipo de acciones "no solo afectan a una persona, sino que manchan la imagen de toda una institución que ha servido con honor y sacrificio".

El hecho pone nuevamente en debate el uso de redes sociales por parte de los congresistas para enfrentarse entre sí. En este caso, la crítica no se limitó a un pronunciamiento formal, sino que incluyó un video con montaje y referencias directas contra Yarrow. Este tipo de confrontaciones en plataformas digitales, lejos de fomentar el debate parlamentario, alimentan la polarización y desdibujan la imagen del Congreso. Como el propio Montoya señaló: "El respeto no es opcional. Es una obligación".