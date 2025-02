Fredy Hinojosa: "No hay nada que me vincule con los actos ilícitos que se investigan"

El Poder Judicial declaró infundada la apelación presentada por la defensa de Fredy Hinojosa, vocero presidencial, en el marco del caso "Qali Warma". Con esta decisión, se mantiene la medida cautelar que impide su salida del país por seis meses.

Hinojosa se defiende en redes sociales

A través de su cuenta de oficial en X (antes Twitter), el vocero presidencial se pronunció y denunció este martes, ser víctima de una "campaña mediática sin precedentes" basada en "mentiras y falsedades".

Además, Hinojosa Ángulo aseguró que las investigaciones no cuentan con pruebas que lo vinculen con los hechos ilícitos y calificó las acusaciones como una campaña de desprestigio con trasfondo político.

El vocero presidencial finalizó su pronunciamiento con la frase: "No me callaré. No permitiré que la mentira se imponga. La verdad es mi escudo", posteó y acompañó la publicación con el tag "#LaVerdadPrevalecerá".

Acusaciones contra Hinojosa

Freddy Hinojosa es investigado por presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias en relación con el programa social "Qali Warma". Las investigaciones buscan determinar su posible participación en actos ilícitos que habrían perjudicado la ejecución del programa, destinado a la alimentación de escolares en situación de vulnerabilidad.