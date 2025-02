Dina Boluarte arremete contra el PJ: "[A Susana Villarán] no le rompieron su puerta a pesar de que reconoció millones de la corrupción"

Durante una actividad oficial, la presidenta Dina Boluarte, resaltó los logros económicos de su gobierno, atribuyéndolos a su liderazgo y no a fenómenos externos. La mandataria aseguró que la inversión pública alcanzó niveles históricos en enero de este año, llegando a los 3157 millones de soles.

"Estos resultados no son frutos del azar ni de la buena suerte ni que los extraterrestres bajaron, no señores, no. Lo hace bajo el liderazgo de esta presidenta, esta mujer andina, aunque muchos dicen de que han venido los extraterrestres a generar el crecimiento económico, no, aquí está la presidenta", afirmó Boluarte.

Refiriéndose a sus críticos, la presidenta Boluarte indicó que estas son las noticias que deberían difundirse en los medios de comunicación y destacó que su trabajo ya es superior al de sus antecesores. "Las cifras no mienten, estamos impulsando más inversión que en gobiernos anteriores pero lo que es importante también decirlo, siempre con las manos limpias", expresó.

PRESIDENTA ARREMETE CONTRA EL PODER JUDICIAL

Además, la presidenta Boluarte aprovechó para criticar al Poder Judicial y se refirió a la situación de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. "En nuestro gobierno puedo decir un gobierno con las manos limpias y la conciencia tranquila, no hay espacio para obras contaminadas por organizaciones criminales, como Odebrecht, el club de la construcción y la empresa OAS, donde una exalcaldesa goza de libertad, no le rompieron su puerta a pesar de que ella misma reconoció. Así está todavía parte de nuestro sistema judicial", señaló.