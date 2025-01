Francis Allison a Rafael López Aliaga por promesa de obras: “El que mucho abarca, poco aprieta”

Rafael López Aliaga lleva más de dos años al mando de la Municipalidad de Lima y para muchas autoridades no ha terminado de concretar algunas promesas que ha hecho su campaña. El alcalde Magdalena, Francis Allison envió un mensaje al burgomaestre de la capital por no finiquitar lo mencionado en la carrera electoral rumbo al sillón municipal.

“El que mucho abarca, poco aprieta. Hay mucho 3D y, al final, no comienza. Se nos anunció un viaducto en la Javier Prado con la bajada Bertolotto. No existe. Los puentes de Huaylas, ninguno existe ni han comenzado. La vía expresa en la avenida Abancay. Quieren hacer todo al mismo tiempo”, sostuvo en Canal N.

SOBRE SU LLEGADA A AVANZA PAÍS

Francis Allison llegó a la alcaldía de Magdalena con Alianza para el Progreso (APP), pero hace unos días atrás, decidió dar un paso al costado del partido de César Acuña y enrolarse a Avanza País, militancia con la que tendría la intención de postular a la alcaldía de Lima.

"Es un partido que apoya lo que debe apoyar y no respalda lo que no corresponde, lo cual es algo que me complace", aseveró la autoridad edil, quien se perfila como uno de los favoritos para reemplazar a Rafael López Aliaga en la MML.