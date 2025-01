Alcalde de Ate a Dina Boluarte sobre desarticulación del ‘Tren de Aragua’: “Si fuera cierto, no habría extorsiones”

Las polémicas declaraciones de Dina Boluarte sobre una desarticulación del ‘Tren de Aragua’ en su lucha contra la inseguridad ciudadana, el alcalde de Ate, Franco Vidal desmintió las palabas de la presidenta.

La autoridad edil enfatizó que, si la organización criminal transnacional se encontrara debilitada, no se estarían registrando hechos criminales en el país. Además, el burgomaestre hizo un llamado a las instituciones para que trabajen por velar por la tranquilidad de la ciudadanía.

"Si estuviera siendo desmantelado, como se menciona, no hubiera este tipo de extorsiones. En Ate Vitarte estamos haciendo todo lo posible. Instalamos cámaras, adquirimos chalecos antibalas, camionetas, motos, etc. Pero si no hay un trabajo organizado y serio de parte de la Policía, que desarticule estas bandas desde la cabeza, esto no va a servir", precisó.

MAYOR APOYO PARA SU DISTRITO

Franco Vidal hizo un llamado a Dina Boluarte y al titular del Mininter, Juan José Santiváñez, para que puedan destinar mayores agentes de la PNP, debido a que no cuentan con una gran cantidad de policías para salvaguardar la integridad de miles de pobladores de su distrito. "Que el ministro entienda que Ate Vitarte es un distrito grande, tiene cinco comisarías y no se dan abasto a la población que tiene".