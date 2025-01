Magistrado del TC sobre críticas de Boluarte al sistema de justicia: "Es más político que técnico"

Gustavo Gutiérrez Ticse, actual magistrado del Tribunal Constitucional, se pronunció sobre las recientes declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, quien criticó duramente el sistema de justicia en el Perú.

En entrevista para RPP Noticias, el magistrado cuestionó las expresiones de la mandataria, al considerarlas "desatinadas" e "inadecuadas" y señaló que sus palabras responden a intenciones "políticas".

"El calificativo es más político que técnico. Entiendo que, dentro de las tensiones políticas que hay, me imagino que no es un comentario atinado ni adecuado, pero yendo a los temas de fondo como la inseguridad, lo que debemos continuar es un proceso de reforma del sistema justicia", dijo.

¿QUÉ DIJO DINA BOLUARTE?

Durante una actividad oficial el día de ayer en el Callao, Boluarte Zegarra criticó duramente al sistema de justicia peruano, asegurando que da "vergüenza" en el extranjero.

"Esas carpetas de circo son las que le abren a la presidenta de la República y damos vergüenza como sistema de justicia en el extranjero, porque me dicen 'no es posible lo que está pasando en su país'; y todo lo contrario, me felicitan y me dicen 'presidenta usted no sé qué ha hecho en dos años de gobierno, el Perú ahora es distinto a como estaba antes", sostuvo.