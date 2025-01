Presidenta del PJ a Dina Boluarte: "Dejemos de estar calificando labores"

La titular del Poder Judicial (PJ), Janet Tello, se pronunció tras las recientes declaraciones de la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien criticó duramente al sistema de justicia en el país, por las investigaciones en su contra.

Durante un evento en Cajamarca, la presidenta de dicho poder del Estado exhortó a la mandataria a "no calificar labores", alegando que no está dando un mensaje positivo a la población e hizo un llamado a la "unión".

“Le pediría a la presidenta Boluarte que dejemos de estar calificando labores, funciones, la misión de cada quien y hago este llamado de unidad (…) ¿Qué hacemos señalando que algo me puede parecer ignominioso, vergonzoso?, ¿qué hacemos con eso?, ¿cuál es el mensaje a la población?”, dijo.

¿QUÉ DIJO DINA BOLUARTE?

Durante una actividad oficial en el Callao, Boluarte Zegarra llamó "carpetas de circo" a las investigaciones del Ministerio Público en su contra, asimismo, señaló que el sistema de justicia da "vergüenza" en el extranjero, donde asegura, la felicitan por su gestión al mando del país.

"Esas carpetas de circo son las que le abren a la presidenta de la República y damos vergüenza como sistema de justicia en el extranjero, porque me dicen 'no es posible lo que está pasando en su país'; y todo lo contrario, me felicitan y me dicen 'presidenta usted no sé qué ha hecho en dos años de gobierno, el Perú ahora es distinto a como estaba antes", sostuvo.