Isaac Humala advierte que la esposa de Antauro "sería peor que Nadine"

Isaac Humala, abogado y fundador del Movimiento Etnocacerista, habló sobre cómo la política ha generado quiebres en su relación con sus hijos, el expresidente Antauro Humala y el etnocacerista Antauro Humala.

En una entrevista para el canal de Youtube de Carolina Silva Santisteban, el patriarca de los Humala advirtió que su nuera y esposa de Antauro, Ina Andrade, "sería peor" que la exprimera dama, Nadine Heredia, en caso su hijo logre llegar a la Presidencia.

"El peligro que veo es que Ina, objetivamente, sería peor que Nadine, quien se creía ministra, y los ministros le obedecían más a ella que a él (Ollanta). Ina fue candidata a la vicepresidencia del partido Unión por el Perú. Si va a hacer eso, le va a ir mal pues", dijo.

SOBRE OLLANTA HUMALA

Asimismo, Isaac Humala confesó que su relación con Ollanta se ha roto por completo: "Con Ollanta he roto, más que todo, porque siendo su hermano de padre y madre, estando juntos toda la vida, y después haber empeorado su situación, torturar a su hermano (Anta, eso no puedo perdonarlo. No podría tomar un café con él, porque eso ha hecho a su hermano", sostuvo.