Titular del Midagri pide a agricultores suspender la siembra de mangos por 3 años

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, hizo un llamado a los agricultores del norte del país a suspender la siembra de mangos por los próximos tres años, debido a la sobreproducción y los bajos precios que vienen generando cuantiosas pérdidas.

"Se han juntado varios factores que han hecho que sobre la fruta, que no se pueda cosechar o exportar lo suficiente [...] invocamos a todos los agricultores, la invocación a no sembrar más mango por los próximos 3 años. No debemos plantar más mango para ayudar a controlar la sobreoferta futura", dijo.

MANGO DESHIDRATADO

Asimismo, Manero Campos anunció que desde el Midagri impulsarán la financiación del procedimiento para crear mango deshidratado, como una alternativa adicional ante la sobreproducción de dicha fruta.

"Vamos a financiar 5 plantas de procesamiento para hacer mango deshidratado. Vamos a hacer mango deshidratado orgánico para que a futuro tengamos otra alternativa industrial para procesar esos excesos de cosecha", sostuvo.