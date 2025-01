Harvey Colchado denuncia presunto reglaje del Gobierno: “Me han dicho que me cuide porque me quieren victimar”

Durante una entrevista que brindó el exjefe de la Diviac, Harvey Colchado, el coronel en retiro de la PNP reveló que tiene información de conocidos a la gestión de Dina Boluarte lo estarían siguiendo para poder terminar con su vida.

En declaraciones para La República, Colchado sostuvo que no tiene miedo a que le puedan hacer algo en un futuro, ya que ha pasado momentos más complicados en su vida defendiendo a la Policía Nacional del Perú.

“Tengo mucha información de policías y civiles que me dicen que ellos (los del Gobierno) me están haciendo reglaje. Me dicen que me cuide porque me quieren victimar. Sin embargo, no les tengo miedo. He estado en el Huallaga, he combatido al terrorismo y no tengo miedo. Pero sí estoy atento”, enfatizó.

SOBRE GESTIÓN DE DINA BOLUARTE

Tras los presuntos vínculos del Gobierno de Dina Boluarte en actos ilícitos, Harvey Colchado consideró que la gestión de Boluarte Zegarra es “más corrupta” que la de Pedro Castillo. De igual manera, el coronel en retiro de la PNP tiene la certeza de que, al finalizar la gestión de la presidenta, varios de las personas que la acompañaron pararán a un centro penitenciario.

“Cuando termine el Gobierno de Dina Boluarte, todos se van a ir presos. Estoy convencido de que todo lo que están haciendo son delitos comprobados. Por ahora se sienten intocables porque tienen un pacto con el Congreso”, sostuvo.