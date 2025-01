García Belaúnde sobre denuncia constitucional contra 11 congresistas: "No se llega al Congreso a legislar en provecho propio"

El excongresista de la República, Víctor Andrés García Belaúnde, se pronunció sobre la denuncia constitucional que la Fiscalía presentó contra 11 parlamentarios, por la aprobación de un dictamen en la Comisión de Defensa que beneficia a pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

A través de su cuenta en la plataforma X, el exparlamentario cuestionó a los congresistas acusados por el presunto delito de negociación incompatible, alegando que no pueden legislar "en provecho propio".

"No se trata de quien tiene la razón. No se llega al Congreso para legislar en ”provecho propio”. No lo hicieron R.Castilla, Mendiburo, Canevaro, C.Carrillo, Etc. y últimamente Giampietri, O.Salazar.¿Se llega al Congreso para sacar leyes con nombre propio?", se lee en el tuit.

¿QUIÉNES SON LOS CONGRESISTAS DENUNCIADOS?

La denuncia constitucional formulada por la Fiscalía alcanza a los legisladores José Williams Zapata, Jorge Montoya Manrique, Roberto Chiabra León, José Cueto Aservi, Alfredo Azurín Loayza, Hamlet Echevarría Rodríguez, Américo Gonza Castillo, Patricia Juárez Gallegos, Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu, Pedro Martínez Talavera y Lucinda Vásquez Vela.