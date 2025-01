Premier Adrianzén solicitó al Congreso aprobar tipificación del delito de Terrorismo Urbano

Este mediodía, el premier Gustavo Adrianzén se refirió a la propuesta de ley de Terrorismo Urbano presentada ante el Congreso; señaló que la aprobación de la iniciativa permitirá sancionar de forma ejemplar a los que comentan delitos de extorsión, secuestro y sicariato.

"Solicito que nos ayuden en esta campaña para que el Congreso pueda tipificar este delito y los responsables, los que cometan este delito, puedan ir a prisión. Hemos dispuesto también el endurecimiento de las penas para los participan en estos terribles actos", comentó.

CAMBIOS DE MINISTROS

Asimismo, Adrianzén Olaya, quien estuvo supervisando unos proyectos agrícolas en la región Piura, descartó la posibilidad de cambios en el Gabinete Ministerial, aunque subrayo que permanentemente los cargos estás a disposición de la mandataria Dina Boluarte Zegarra.

“Si usted me pregunta si hay cambios en el gabinete ministerial, le respondo que en estos momentos no está previsto, en todo caso, reitero lo que siempre he dicho, solo la presidenta de la república puede decidir sobre ello, solo la jefa de Estado tiene la decisión”, finalizó.